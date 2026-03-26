大分県内の感染状況 インフルエンザの最新の感染状況が発表されました。 大分県内の患者数は前の週より減っているものの警報解除の基準を下回らず発令期間は過去最長と並ぶ19週連続となっています。 県によりますと3月22日までの1週間に報告されたインフルエンザの患者数は1医療機関あたり10.19人でした。 これは前の週と比べて1.9人少なくなっています。県内にはインフルエンザの警報が出されていますが、今週も解除の基