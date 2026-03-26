大分県日出町の企業が開発した黒色の液晶調光フィルムがトヨタ自動車の高級車ブランドレクサスに採用され関係者が25日知事に報告しました。 レクサスの新型モデル こちらの車はレクサスの新型モデル。天井部分はサンルーフとなっていますが…。 ◆TOS油布良平記者「車に乗っていて、日光が熱い、まぶしいなと感じた時、ボタンを押すだけで天井が黒いフィルムで覆われ日光をさえぎり快適に過ごせるというこ