この春、小学校に入学する新1年生に交通安全の願いを込めた黄色いワッペンが贈られました。 黄色いワッペン贈呈式 この黄色いワッペンは金融機関と保険会社の合わせて4社が全国すべての新1年生に贈っているものです。 26日は県庁で贈呈式が行われ新1年生を代表して大分市の滝尾小学校に入学する4人がワッペンを付けてもらいました。ワッペンには1年間の傷害保険がつけられていて登下校中に交通事故にあった場合