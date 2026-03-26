原油価格の高騰は様々な業界に影響を及ぼしていて今後、物価の高騰に拍車をかける恐れもあります。 影響が広がる大分県内の現場を取材しました。 引越のハル 24日、大分市の集合住宅では業者が引っ越し作業を行っていました。新年度を前に引っ越し業界の忙しさはまさに今がピークです。 大分市に本社を持つこちらの会社も3月、請け負う引っ越しの件数は2月の3倍ほどに増えています。 しかし、稼ぎ時であ