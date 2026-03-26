けさ、広島県呉市の住宅で女性が意識不明の状態で倒れているのが見つかり、その後、死亡が確認されました。警察によりますと、午前8時半すぎ、広島県呉市警固屋の住宅で、「妻を殺した」と110番通報がありました。駆けつけた警察官が室内で倒れている女性を発見しました。女性は、この住宅に住む角戸えり子さん（73）で、病院に運ばれましたが、およそ1時間半後に死亡が確認されました。また、室内には夫とみられる70代の男性もい