年収が130万円を超えると手取りが減る、いわゆる『年収130万円の壁』。4月からのルール変更で、手取りが増えるかもしれません。【写真を見る】「年収130万円の壁」4月から新ルールで手取りは増える？注意点や「労働条件」チェックのポイントは【ひるおび】４月から何が変わる？社会保険の扶養に入っている人が年収130万円を超えた場合、社会保険の扶養から外れます。扶養から外れると社会保険料の支払い義務が生じ、手取りが減る逆