堀未央奈が主演を務める読売テレビ・中京テレビ・BS12系で放送される4月期新ドラマ『ディープリベンジ-顔を捨てた家政婦-』（4月9日深夜スタート）について、復讐のターゲットである御堂絵梨華を石川恋が演じることが発表された。【写真】堀未央奈、復讐に燃える“最恐の家政婦”に石川が演じる絵梨華は、大企業の令嬢であり、望美の夫であった良一と現在は夫婦として暮らしている。望美が遭った事故を仕組んだ当事者の一人で