ヨネスケこと落語家の桂米助（77）が26日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。自身の本名を明かした。24年に結婚した20歳年下の妻の名前を聞かれ、ヨネスケは「僕は小野って本名なんです。で、かみさんが僕と一緒になった時に、“オノ・ヨーコ”になったんです。陽子って名前だから」と告白。「オノ・ヨーコって名前になったから、これから黒柳さんは、私のことをジョン・レノンって呼んでくださ