子どもがふたりいると余裕がないーー。それはわかるのですが、開き直ってまわりに迷惑をかけるのは違うのでは…？マナーの悪さが気になりつつも仲良くしていたある日、今後の付き合い方を考えてしまうできことが起きるのです。【まんが】子連れ様なママ友(ウーマンエキサイト編集部)