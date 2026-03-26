仙台北署は26日、酒を飲んで車を運転したとして道交法違反（酒気帯び運転）容疑で現行犯逮捕したプロ野球の岡本真也元投手（51）＝仙台市＝を釈放した。証拠隠滅や逃亡の恐れがないと判断した。任意で捜査を続ける。現役時代は中日や西武、楽天に在籍した。署によると、岡本元投手は25日午前8時25分ごろ、仙台市の市道で飲酒した状態で車を運転したとして現行犯逮捕された。容疑を認め「酒が抜けていると思った」などと供述し