今季から導入されたストライクとボールの判定を機械が補助する「ロボット審判」が、開幕戦で早速運用された。「第1号」は四回無死で、内角高めの球審のストライク判定に打席のヤンキース・カバジェロがヘルメットをたたいて「チャレンジ」。結果はストライクのままだった。判定が覆れば回数は減らないが、各チーム九回まで2度要求できる異議申し立ての権利がヤンキースは1に減って表示された。この試合では1度だけ。ロボット審