メンズエステ店と称し、禁止地域で店舗型性風俗店を営んで性的サービスを提供したなどとして、風営法違反（禁止地域営業）や恐喝罪、売春防止法違反に問われた元富山大准教授の男（５０）に対し、富山地裁（梅沢利昭裁判官）は２５日、懲役３年、罰金１０万円、執行猶予５年（求刑・懲役４年、罰金１０万円）の有罪判決を言い渡した。判決によると、元富山大准教授は男２人と共謀して昨年１〜５月、富山県条例で店舗型性風俗店