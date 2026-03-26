3月25日（現地時間24日）、現地メディア『ESPN』のシャムズ・シャラニア記者は、NBAのオーナー会議で、ラスベガスとシアトルに限定して新設チームの入札および申請を検討する案が承認されたと報じた。 報道によると各チームの入札額は70億ドルから100億ドル（1ドル159円換算で約1兆1130億～1兆5900億円）規模のオファーが提示される見通しであり、新たに創設されるチームは2028&