「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」２６日午後１時現在でソフトバンクグループが「買い予想数上昇」５位となっている。 ソフトバンクＧは朝方カイ気配スタートとなり、寄り付きでフシ目の４０００円大台に乗せたが、その後は上値が重く、前場後半から一貫して上げ幅を縮小する動きとなっている。前日の米国株市場では半導体銘柄への買い意欲が旺盛で、フィラデルフィア半導体株指数（