東映アニメーションが３日続伸。大和証券は２５日、同社株の投資判断を「３（中立）」から「２（アウトパフォーム）」に引き上げた。目標株価は３０００円（従来３４００円）とした。「徐々に主力ＩＰ（知的財産）のポジティブな話が増える」と予想。端境期だった２６年３月期に比べ２７年３月期は主力ＩＰの成長に期待している。来期は「ワンピース」ＩＰがネットフリックス＜NFLX＞でのドラマ放送の恩恵もあ