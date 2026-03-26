4月から自転車の違反行為に対して「交通反則通告制度」、いわゆる「青切符」制度が導入されます。 【このケースは違反？】自転車ルール4月1日からハンドルのホルダーに設置した「スマートフォン」でナビしたり、動画をみると反則金1万2,000円の交通違反？【警察に確認してみた】 比較的軽微な違反に対して交付され、16歳以上の違反者に反則金が課されます。 改めて何が違反になるか整理すると・2台以