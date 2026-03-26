5月15日に公開されるレイフ・ファインズ主演映画『ザ・コラール 希望を紡ぐ歌』の予告編と本ポスターが公開された。 参考：レイフ・ファインズが失われた希望を紡ぎ直す『ザ・コラール 希望を紡ぐ歌』5月15日公開 舞台は、第一次世界大戦下のイギリス北部ヨークシャー。徴兵で多くの団員を失った合唱団は、存続の危機に瀕していた。若者や町の人々を迎え入れ、“歌うこと”を通して再び心を