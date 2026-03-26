リファインバースグループが大幅高で、昨年来高値を更新している。イランによるホルムズ海峡の事実上の封鎖により、石油化学製品の原料となるナフサの調達難が懸念されるなか、廃プラスチックごみから再生プラスチック素材を生み出す同社に代替需要への期待が高まっているもよう。 なお、同社は２月２６日に三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ傘下の三菱ＵＦＪ銀行、及び三菱ケミカルグループとオ