デンバー・ナゲッツ vs ダラス・マーベリックス日付：2026年3月26日（木）開催地：ボール・アリーナ（Denver）最終スコア：デンバー・ナゲッツ 142 - 135 ダラス・マーベリックス NBAのデンバー・ナゲッツ対ダラス・マーベリックスがボール・アリーナ（Denver）で行われた。 第1クォーターはデンバー・ナゲッツがリードし34-33で終了