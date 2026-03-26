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ゴールデンステイト・ウォリアーズ vs ブルックリン・ネッツ日付：2026年3月26日（木）開催地：チェイス・センター（San Francisco）最終スコア：ゴールデンステイト・ウォリアーズ 109 - 106 ブルックリン・ネッツ NBAのゴールデンステイト・ウォリアーズ対ブルックリン・ネッツがチェイス・センター（San Francisco）で行われた。 第1クォーターはブルックリ