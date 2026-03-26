現地３月26日、北中米ワールドカップ（W杯）出場を懸けた、欧州プレーオフの準決勝が開催される。世界的な注目はやはり、イタリアだろう。2006年にドイツW杯を制したイタリアだが、その後の２大会はグループステージ敗退、そして直近２大会はまさかの予選敗退で、出場すら叶っていない。３大会ぶり、12年ぶりの帰還へ。まずは北アイルランドとホームで対戦するなか、ジェンナーロ・ガットゥーゾ監督が会見に出席。現地紙『Ga