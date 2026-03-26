【その他の画像・動画等を元記事で観る】 JO1・INI・ME:Iを輩出したサバイバルオーディション番組の第4弾となる『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』の第1話が、3月26日21時よりLemino(R)にて独占無料配信スタートとなる。 ■国籍や言語の壁を越えた「新世界」のサバイバル 第1話では、世界中から集結した参加者が初めて一堂に会し、「レベル分けテスト」に挑戦。各分野の第一線で活躍するトレーナー陣が実力