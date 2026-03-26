西華産業 [東証Ｐ] が3月26日後場(14:00)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の85億円→89億円(前期は82.9億円)に4.7％上方修正し、増益率が2.4％増→7.2％増に拡大し、従来の2期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の47.4億円→51.4億円(前年同期は40.3億円)に8.4％増額し、増益率が17.