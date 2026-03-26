26日14時現在の日経平均株価は前日比316.38円（-0.59％）安の5万3433.24円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は251、値下がりは1288、変わらずは41と、値下がり銘柄の割合が80％を超えている。 日経平均マイナス寄与度は164.45円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、東京海上 が16.7円、ファナック が16.55円、第一三共 が13.39円、ファストリ が12.03円と続いている。 プラス寄与度トップはフジクラ で、日経