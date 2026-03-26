2026年3月25日、中国メディアの紅星新聞は、米海軍最新鋭の原子力空母「ジェラルド・R・フォード」が艦内の火災により中東海域から撤退し、ギリシャで修理に入ったと報じた。記事は米ブルームバーグの報道を引用し、12日に艦尾の洗濯室で火災が発生して水兵3人が負傷、200人以上が煙を吸い込み治療を受けたほか、多数の区画と寝台が焼失したと紹介。17年に就役した同艦は25年6月から約9カ月にわたり中東に展開しており、長期運用の