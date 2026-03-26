◇第98回全国選抜高校野球大会第8日2回戦東北（宮城）3―6英明（香川）（2026年3月26日甲子園）22年ぶりの8強入りを狙った東北（宮城）だったが、好機でけん制死するなど持ち味の機動力は発揮できず、昨秋の四国王者・英明（香川）に3―6で敗れた。1点を追う3回2死三塁から松本叶大（3年）の同点の左前適時打。5点を追う7回1死二塁から荒川陽希（3年）の一塁線を破る適時二塁打、8回1死からは松本の左越え本塁打で追撃