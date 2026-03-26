MLB・ドジャースは日本時間26日、ユニクロとのパートナーシップ契約について発表会見を実施しました。会見には、ユニクロ事業を展開するファーストリテイリングの柳井正会長兼社長や、ドジャースの社長兼CEOのスタン・カステン氏、デーブ・ロバーツ監督などが参加。球場のセンターに新しく設置された巨大なユニクロの看板がお披露目となりました。さらに球場内のフェンスなどの複数箇所に「UNIQLO Field at Dodger Stadium(ユニク