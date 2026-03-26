お笑いタレントのバカリズム（50）が26日、ニッポン放送「バカリズムザ・ラジオショー」（後1・00）に出演。所属するマセキ芸能社での序列について語った。番組冒頭、バカリズムは「今週は春休みのナイツに代わって、ピンチヒッターウイークということで。本日は私、『バカリズムザ・ラジオショー』をお届けします」と説明した。ナイツについて「春休みを取る。もう大御所なんですよね」とコメント。正月休みは自身も取