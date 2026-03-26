野球解説者の武田一浩氏（60）が自身のYouTube「武田一浩チャンネル」を更新。オープン戦で不振のドジャース・佐々木朗希投手（24）が変えるべきことを提言した。佐々木は23日（日本時間24日）のエンゼルス戦に先発したが計2回0/3で2三振6四球2死球、無安打で5失点した。これでオープン戦4試合の防御率は15・58。開幕4戦目30日（同31日）のガーディアンズ戦先発に暗雲立ちこめる。武田氏はピッチングに対する考え方そのもの