タレントの岡田結実（２５）が２６日、都内で行われたエニタイムフィットネス「新生活粋トレチャレンジ決意表明イベント」にお笑いコンビ・ティモンディの高岸宏行（３３）とともに登壇した。岡田は今年２月４日に第一子の誕生を発表。今月２４日には、自身のインスタグラムに赤ちゃんとの初２ショット写真を投稿していた。母親になって初めてのイベント出演となり「新生活が始まった岡田結実です」あいさつ。「右も左も