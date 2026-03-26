Image: woodybelly こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。出張や小旅行で、スーツケースは大げさだけどいつものカバンには入りきらない。結局、PCバッグと着替えを入れたトートバッグの2個持ちに……なんて経験、ありませんか？あの絶妙に面倒な「ちょうどいいバッグがない」問題。荷物はスマートに1つにまとめたい──そう思う方に知ってほしいのが