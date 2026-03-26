Image:Shutterstock AIデータセンター需要で、過去にないほどのメモリ不足が起きている昨今。ありとあらゆるガジェットが値上がり傾向にありますが、値上がりだけではもはや対処不可能。低中価格帯のスマートフォンは、その立ち位置から値上げにも限度があります。ならばできることは…スペックダウンです。著名リーカーのDigital Chat Stationが、中国SNSのWeiboに今年の中価格帯スマホのス