カジュアルコーデが好きだけど、ラフになりすぎてしまうのが気になる……そんな人におすすめなのが、ローファー。ほどよいきちんと感で、大人カジュアルにぴったり。なかでも注目したいのが、春コーデにやわらかなアクセントを添えるキャメルカラーです。今回は【studio CLIP（スタディオクリップ）】の「キャメル色ローファー」にフォーカス。40・50代の着こなしになじみやすそ