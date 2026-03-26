アルバニア遠征に臨むU-16日本代表メンバー20人が発表された日本サッカー協会（JFA）は3月25日、アルバニアで開催される「UEFA Development Tournament U-16」に臨むU-16日本代表メンバー20人を発表した。菅原大介監督が率いる若き日本代表は、欧州の強豪国と相まみえることとなる。チームは遠征期間中、4月1日にU-16アルバニア代表、4月3日にU-16オーストリア代表、4月6日にU-16スウェーデン代表と対戦する予定だ。スタッフ陣