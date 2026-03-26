伝記映画『エルヴィス』を手掛けたバズ・ラーマン監督が最新のレストア／リマスター技術を駆使して、エルヴィス・プレスリーを現代によみがえらせた映像作品『EPiC：Elvis Presley in Concert』（原題）が、邦題を『EPiC／エピック エルヴィス・プレスリー・イン・コンサート』として、5月15日よりIMAX先行上映、5月22日より2D（通常版）公開されることが決定。日本版ポスターと予告編が解禁された。【動画】“キング”エルヴィ