全国のサッカー担当記者の投票による２０２５年度のフットボーラー・オブ・ザ・イヤー（年間最優秀選手）に、オランダ・フェイエノールトに所属するＦＷ上田綺世が初選出された。東京運動記者クラブ・サッカー分科会が２６日、発表した。有効投票１４９票のうち４２票を獲得。日本代表の英国遠征中に表彰額が手渡され、「欧州行ってから日本国内でも認められるような活躍できたのは、一つの達成感がある。そういう風に形にして