ＹｏｕＴｕｂｅｒのしなこが２６日、都内で「しなこのＨＡＰＰＹディズニースタイルＢＯＯＫ」の発売記念イベントを開催した。週に１回はディズニーリゾートへ行くというしなこが、ディズニーの魅力を詰め込んだガイド本。「いろいろな部分を紹介していますけど、私が食べ物が好きなのでグルメだったりスイーツだったり食べ物をこだわって紹介している。参考にしていただけるとうれしいなと思います」と呼び掛けた。読んでほ