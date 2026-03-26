「ＪＯ１」の佐藤景瑚、豆原一成が２６日、都内で「Ｄｏｌｅバナナ番長ｓｅａｓｏｎ２―甘いぜ！だけじゃない！？バナナ番長ライバル登場編」お披露目イベントに出席した。自他共に認めるバナナ好きで「ＢＡＮＡＮＡ」という楽曲もリリースしている佐藤が「バナナ番長」にふんし、昨年から続く企画の続編。シーズン２からは豆原が「若バナナ番長」として登場し、リーゼント姿で互いにライバル心を燃やす。学ラン姿で登壇し