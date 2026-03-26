日本ハムの新庄剛志監督が２６日、ソフトバンク・小久保裕紀監督と共に開幕前日会見を行った。開幕投手への思いを聞かれ「昨日からですね、伊藤くんが歯が痛いということで、細野くんで行きたいと思います」。一瞬、場が静まり、小久保監督が驚いた表情を見せると「伊藤投手で行きたいと思います」と笑った。同学年の小久保監督を意識する新庄監督は「小久保監督じゃなかったら、全然面白くないです。正直に言わせてもらって