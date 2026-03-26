『今日好き』に出演経験のある、元FC東京ユース所属のサッカー高校生がその実力を披露。テクニックの高さを存分に見せつけ「さすがだな！」の声が上がった。【映像】元FC東京ユースに所属していた頃の写真（複数カット）ABEMAにて3月25日（水）に配信された『すーぱーのびしろたいむ by 今日、好きになりました。（略称：すぱのび・今日好き）』#48では、「きんご、謙虚になる。」企画の続編が公開。これに、りお（酒井理央）