ドジャースの大谷翔平選手（31）が、メジャーリーグのオープン戦最終戦に1番・投手で先発出場。圧巻の投球を見せた。【映像】圧巻の投球を見せる大谷翔平選手（複数カット）エンゼルスとのオープン戦最終戦に、今シーズン初の二刀流出場となった大谷は1回、1番、2番を2者連続三振に仕留める。2回から4回には、6者連続三振を含む9つのアウトすべてを三振で奪う圧巻のピッチング。5回途中までに86球を投げ、11奪三振の快投を見