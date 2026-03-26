米国アカデミー賞公認・アジア最大級の国際短編映画祭、ショートショート フィルムフェスティバル &アジア（略称：SSFF &ASIA）2026は、5月25日から6月10日に東京都内複数会場およびオンライン会場（６月30日まで）での開催を決定したことを発表。今年は、3月28日にグランドオープンするTAKANAWA GATEWAY CITYの中にあり、建築家の隈研吾氏が外装デザインを手掛ける実験的ミュージアム「MoN Takanawa: The Museum of Nar