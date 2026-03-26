2016年にフランスに留学中だった日本人女子学生が行方不明になった事件で、元交際相手だったチリ人の男に対するやり直しの控訴審が開かれ、フランスの検察は禁錮30年を求刑しました。この事件は2016年、フランス東部ブザンソンに留学していた黒崎愛海さん（当時21）が行方不明になったもので、元交際相手でチリ人のニコラス・セペダ被告（35）が殺人罪に問われています。1審と控訴審判決で、セペダ被告に禁錮28年が言い渡されまし