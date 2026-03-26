見守ってきた教え子の脱落シーンにコーチが号泣、深い絆にスタジオメンバーや視聴者が胸を打たれるシーンがあった。【映像】舞台裏で大号泣する練習生とコーチたち3月24日『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第5話が放送された。Ａチームは、HIORI（18）、HONOKA.K（20）、HONOKA.M（16）、そしてRINKA（21）の4名。今回の脱落で、Aチームからの合格はHIORI（18）のみとなった。その結果に舞台袖で見守っていたダンストレー