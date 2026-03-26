ちゃんみなが主宰するセルフプロデュース型レーベル「NO LABEL ARTISTS」第1弾アーティストとして1月にデビューしたシンガー・ソングライターふみのが、ラジオ局J-WAVE（81.3FM）番組『GURU GURU!』内のコーナー『GRUUVE BUNCH』（毎週木曜後10：35〜）にて、4月2日放送回よりナビゲーターを担当することが決定。自身初のラジオナビゲーター担当となる。【ライブ写真】リスナー感謝祭イベントに出演したふみの『GRUUVE BUNCH