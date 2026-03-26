サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』（通称『日プ』『日本版プデュ』）第4弾『PRODUCE 101 JAPAN新世界』（通称『日プ新世界』）が、26日から放送される。それに先立って、第1話の見どころが公開された。【集合ショット】圧巻！お披露目された『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』練習生第1話では、世界中から集結した参加者が初めて一堂に会し、「レベル分けテスト」に挑戦する。各分野の第一線で活躍するトレーナー