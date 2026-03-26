タレントの岡田結実（25）が、我が子との2ショットを初公開し、注目を集めている。【映像】初公開した岡田結実と我が子の2ショット（複数カット）2025年4月、美容関係の仕事をしている一般男性との結婚を発表し、翌年2月には第1子の誕生を報告していた岡田。Instagramでは、夫が撮影した父・お笑いコンビ「ますだおかだ」の岡田圭右との2ショットや、母でタレントの岡田祐佳と抱き合う写真など、家族との仲むつまじい様子を発