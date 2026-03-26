価値観や仕事の進め方、経験やプライドなど、様々な引っかかりが内包する「若者上司とおじさん部下」の構図。働き方の変化に伴い、どう接していいかわからないと悩む人が増えているようだ。【映像】年下上司がイラッとしたおじさん部下の行動ニュース番組『わたしとニュース』では、年齢逆転の職場で起きるコミュニケーションのギャップやマネジメントの難しさについて、マネジメントトレーニング普及に取り組むEVeM VP of Imp