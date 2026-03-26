若者によるSNS依存をめぐり、アメリカ・カリフォルニア州の地方裁判所は、運営会社のメタとグーグルに責任があるとの評決を下しました。この裁判は、カリフォルニア州の20歳の女性が、幼い頃からインスタグラムやYouTubeなどのSNSを利用し、依存状態に陥り、うつ病を発症したとして、運営会社のメタとグーグルを訴えていたものです。アメリカメディアによりますと、ロサンゼルス地裁の陪審は25日、「インスタグラムとYouTubeは子供