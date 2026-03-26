女性アイドルグループ、SWEET STEADYが26日、公式ホームページを更新。27〜28日に実施を予定していたイベントの中止を告知した。公式HPでは「重要なお知らせ『SWEET STEADY 3rdシングル『SWEET STEP』発売記念リリースイベント』開催中止につきまして」とし「2026年3月27日(金)三井ショッピングパークららぽーと名古屋みなとアクルス、3月28日(土)セブンパークアリオ柏にて開催を予定しておりました『SWEET STEADY 3rdシングル『